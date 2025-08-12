Trump da espaldarazo a la aspiración a gobernador del vicegobernador de Georgia

Nueva York, 11 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este lunes su apoyo al vicegobernador de Georgia, Burt Jones, en su aspiración a ser el próximo gobernador republicano de este estado, del que el mandatario dijo es «un lugar muy especial» para él al recordar la victoria que tuvo en los comicios de 2024 en su ruta para volver a la Casa Blanca.

«Burt Jones para gobernador tiene mi respaldo total y completo. ¡NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!» escribió Trump en su red Truth Social en la que recordó el apoyo que le ha dado Jones desde el principio de sus aspiraciones políticas.

Jones anunció oficialmente su candidatura el mes pasado, enfatizando su conexión con Trump y prometiendo eliminar el impuesto sobre la renta estatal de Georgia, de acuerdo con Fox.

El apoyo del mandatario surge en medio de la controversia que tiene contra el exvicegobernador republicano de Georgia,Geoff Duncan (2019-2023), que recientemente ingresó a las filas demócratas y podría aspirar a la gobernación en las elecciones de noviembre del 2026.

«El exvicegobernador fracasado de Georgia, Geoff Duncan, es un completo perdedor. Nunca logró nada; lo único que hacía era quejarse. Ya no lo queríamos en el Partido Republicano, así que me dijeron que se hizo demócrata. ¡Menos mal, Geoff! ¡No tienes ni una oportunidad!», indicó hace unos días Trump en su red social.

Duncan respondió a ese comentario en una entrevista con Fox asegurando que «no hay nada en ese tuit o en ese post de Truth Social o lo que sea que muestre ningún tipo de actitud de la que yo quiera formar parte» .

«Espero que descubra cómo dirigir este país mejor que ahora durante los próximos dos años. Pero estoy orgulloso de no ser republicano, sobre todo con él en la punta de la lanza», afirmó además el ahora demócrata.

El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp no puede aspirar a un tercer cuatrienio consecutivo porque hay límite de tiempo para el cargo. EFE

