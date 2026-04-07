Trump da otras dos semanas a Irán para reabrir Ormuz y anuncia un alto el fuego bilateral
Washington, 7 abr (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes en redes sociales que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo. EFE
