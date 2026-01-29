Trump dará el nombre de su candidato a presidir la Reserva Federal la semana que viene

Washington, 29 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves durante la primera reunión que celebra su gobierno en 2026 que «la semana que viene» anunciará quién será la persona que sustituirá a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed).

«Será una persona que, creo, hará un buen trabajo», dijo considerando que «con la ayuda de la Reserva Federal» se podrían alcanzar «cifras nunca antes vistas».

La elección del presidente del banco central de Estados Unidos es uno de los asuntos clave de la política del país ya que el mandato de Powell concluye el próximo mayo y Trump ha mostrado una oposición muy pública y dura a la manera en la que dirige la política monetaria.

Trump, que insiste en un ritmo en la bajada de los tipos de interés más rápido, mantiene una ofensiva abierta contra Powell, quien rechaza cualquier injerencia política en las decisiones de la junta de la Fed, que este miércoles decidió congelarlos tras tres recortes consecutivos e iniciar un ciclo bajista en septiembre de 2024.

Los ataques de Trump a Powell han sido constantes en los últimos meses. Suele insultarle, le llama por el apodo «Jerome too late (demasiado tarde) Powell» e incluso hay una investigación penal abierta por fiscales federales al presidente de la Fed por los sobrecostes en las obras de reforma de la sede en Washington.

En una declaración insólita, Powell llegó a asegurar que la investigación respondía a las presiones políticas para que la Fed tome decisiones que agraden al presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, Powell ha mostrado firmeza en defender la independencia del banco central estadounidense y se plantea incluso continuar a partir de mayo en la junta de la institución.

Entre los favoritos para sustituirle como presidente de la Fed, según los mercados de predicción y la prensa económica, están el directivo de BlackRock Rick Rieder, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y el actual gobernador Christopher Waller. EFE

