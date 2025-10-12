The Swiss voice in the world since 1935
Trump dará un discurso en la asamblea israelí y presidirá a la ceremonia de paz en Egipto

Washington, 12 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset) y asistirá a la ceremonia de implementación del plan de paz de Gaza durante su viaje a la región, según informó la Casa Blanca.

El mandatario saldrá esta tarde desde Washington de camino a Tel Avivi y tiene previsto visitar el hemiciclo israelí y reunirse con las familias de los rehenes de Hamás en la mañana del lunes.

En la tarde, saldrá de camino a Sharm el Sheij, en Egipto, donde participará en la ceremonia en la que se firmará el acuerdo de implementación del plan de paz.

Trump y el presidente egipcio, Adbel Fattah El-Sisi, presidirán la histórica cumbre, a la que también han sido invitados países árabe, europeo y asiáticos, según señaló el ministerio de relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty.

El republicano anunció el acuerdo de paz entre Israel y Hamás el pasado miércoles, tras semanas de negociaciones mediadas en gran medida por su Administración.

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia. EFE

aaca/amg

