The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump dará un mensaje institucional después de que Hamás aceptara su plan para Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 3 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá un mensaje institucional desde el Despacho Oval de la Casa Blanca después de que Hamás aceptara liberar a los rehenes de la Franja de Gaza como parte del plan de paz presentado por el republicano.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en la red social X una fotografía en la que se ve a Trump grabando su mensaje frente a las cámaras.

«Entre bastidores en el Despacho Oval: el presidente Trump responde a la aceptación por parte de Hamás de su Plan de Paz. ¡Manténganse al tanto!», escribió la portavoz.

Leavitt publicó ese mensaje minutos después de que el grupo islamista palestino anunciara en un comunicado que ha decidido liberar a todos los rehenes bajo los términos de Trump y señalara la disposición a negociar de forma inmediato los detalles del acuerdo.

Hamás dijo haber tomado esa decisión «tras un estudio exhaustivo» y «con el fin de lograr el cese de las hostilidades».

Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás un plazo hasta el domingo a las 18:00 horas de Washington (22:00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja de Gaza, y advirtió que, de lo contrario, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra el grupo islamista.

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí. EFE

er/eav

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR