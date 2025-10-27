Trump debe aprovechar «la oportunidad» de impulsar la liberación del dirigente palestino Barghouti, según su hijo

El hijo del dirigente palestino Marwan Barghouti, encarcelado en Israel desde 2002, instó al presidente estadounidense Donald Trump a aprovechar «la oportunidad» del alto al fuego en Gaza para favorecer la liberación de su padre antes de un eventual diálogo de paz.

Apodado el «Mandela de Palestina» por sus simpatizantes, Marwan Barghouti, de 66 años, uno de los artífices de la segunda Intifada -el levantamiento palestino de los años 2000-, es a menudo citado como un posible sucesor del presidente palestino Mahmud Abas.

Un tribunal israelí lo había condenado en junio de 2004 cinco penas de cadena perpetua tras haberlo declarado culpable de implicación en cuatro atentados antiisraelíes que le costaron la vida a cinco personas durante aquella Intifada, una condena que no socavó su popularidad entre los palestinos.

El presidente estadounidense declaró a mediados de octubre que iba a «tomar una decisión», sin aportar ninguna fecha precisa, sobre el tema de Barghouti, después de su esposa Fadwa pidiera su liberación.

En una entrevista con AFP, su hijo Arab llamó a la comunidad internacional, empezando por Trump, a presionar a Israel para que libere a Barghouti, quien podría -según él- dar un impulso a las conversaciones sobre la solución de dos estados: uno palestino y uno israelí.

«Es capaz, y lo ha demostrado, de unificar al pueblo palestino», declaró Araba Barghouti desde la sede de la campaña para la liberación de su padre, en Ramala, en Cisjordania ocupada.

Su liberación «representa una gran oportunidad para la comunidad internacional de probar que va en serio en su apoyo a la solución de dos estados», sostuvo.

«Espero de verdad que pueda presionar a los israelíes para que liberen a mi padre, pues él es un interlocutor para la paz», agregó, aludiendo a Donald Trump. Según dijo, tanto él como su familia «acogieron muy favorablemente» la declaración de Trump.

– «La misión de su vida» –

Marwan Barghouti, cuyo rostro está estampado en muchas paredes de Cisjordania ocupada y, hasta hace poco, en Gaza, está considerado como una de las pocas figuras susceptibles de ser aceptadas como líder por todas las facciones políticas palestinas, incluido Hamás.

Según un sondeo realizado en mayo por el Centro de Investigación Palestino de Política y Sondeos (PCPSR), un instituto independiente de Ramala, Marwan Barghouti ganaría en unas eventuales presidenciales, veinte años después de las que propulsaron a Mahmud Abas al poder.

Barghouti es miembro de Fatah, el partido del presidente Abas, y ha sido constantemente reelegido en el Comité Central de esa formación, de carácter laico y rival de los islamistas de Hamás.

Con el cese el fuego en Gaza y el plan de Trump, que prevé, a largo plazo, el establecimiento de un Estado palestino, los países occidentales «deben aprovechar la oportunidad de tener un dirigente palestino que sea respetado, digno de confianza y que comparta su visión», sostuvo Arab Barghouti.

El nombre de su padre había salido a colación en el marco de los intercambios de rehenes por prisioneros palestinos, pero Israel indicó el 9 de octubre que no pensaba liberarlo. «Estas últimas semanas han sido difíciles para nuestra familia, hemos vivido una montaña rusa» emocional, comentó.

Según contó, los prisioneros israelíes que fueron liberados le dijeron que las fuerzas israelíes le habían dado una paliza a su padre en septiembre, durante un traslado de prisión.

«Le rompieron cuatro costillas, le hirieron gravemente en la cabeza y perdió el conocimiento», afirmó su hijo.

Pero, al ser preguntado sobre si su padre preferiría descansar si saliera de prisión, Arab Barghouti contestó: «conociendo a mi padre, sé que jugará un papel activo para poner fin al sufrimiento, reconstruir Gaza, ayudar al pueblo palestino en su conjunto; pues eso ha sido la misión de su vida».

