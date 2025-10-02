The Swiss voice in the world since 1935
Trump decidió que EEUU está en un «conflicto armado» formal con los cárteles de la droga

Nueva York, 2 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido que su país está involucrado en un «conflicto armado» formal con los cárteles de la droga y que los miembros de dichos grupos son «combatientes ilegales», declaró su administración en un aviso confidencial al Congreso visto por The New York Times.

El aviso fue enviado esta semana a varios comités del Congreso y da una justificación legal de por qué deberían considerarse acciones legítimas y no asesinatos los tres ataques militares estadounidenses que el mandatario ordenó contra barcos en el Mar Caribe el mes pasado, que dejaron 17 muertos. EFE

syr/jco/vh

