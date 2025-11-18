Trump defiende a Bin Salmán de las acusaciones del asesinato de Khashoggi en 2018

1 minuto

Washington, 18 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, frente a las acusaciones de la CIA que lo señalan como responsable del asesinato en 2018 de Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post.

«Él no sabía nada al respecto y podemos dejarlo así», respondió Trump a la prensa al iniciar una reunión en el Despacho Oval con Bin Salmán. EFE

