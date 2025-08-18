The Swiss voice in the world since 1935

Trump defiende celebración de su cumbre con Putin en EE.UU. y dice que generó «discordia»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 17 ago (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se defendió este domingo de las críticas por la celebración de su cumbre con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en Alaska y dijo que la ubicación de la reunión generó «discordia» con su homólogo.

«Las Fake News llevan diciendo por tres días que sufrí un ‘gran fracaso’ permitiendo al presidente Vladímir Putin de Rusia tener una gran cumbre en Estados Unidos. En realidad, a él le habría gustado hacer la reunión en cualquier otro sitio menos EE.UU.», dijo Trump en Truth Social.

«¡Fue un gran punto de discordia! Si hubiéramos tenido la cumbre en cualquier otro lugar, los medios dirigidos y controlados por los demócratas habrían dicho que eso era una cosa terrible», agregó el presidente.

La reunión entre Trump y Putin se celebró el viernes pasado en una base militar en Anchorage, donde el ruso fue recibido con una alfombra roja y una exhibición militar aérea, y concluyó después de tres horas con una rueda de prensa llena de elogios pero sin un acuerdo de alto el fuego.

Trump, que ha alardeado de un «gran progreso» en esa cumbre y ahora aboga por un acuerdo de paz directo entre las partes en conflicto, relegando el alto el fuego, se dispone este lunes a reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

En su mensaje de Truth Social de hoy, el presidente estadounidense aprovechó para arremeter contra los medios no conservadores, a los que llama «Fake news», y reivindicar su campaña de «seguridad» tanto en Washington DC como en la frontera sur con México. EFE

nqs/gad

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR