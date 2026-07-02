Trump defiende haber ganado más de 1.000 millones de dólares con criptomonedas

afp_tickers

Compartir

3 minutos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el miércoles haber obtenido alrededor de 1.200 millones de dólares de ingresos por negocios de su familia con criptomonedas el año pasado.

El mandatario argumentó que «todo el mundo está obteniendo beneficios» durante su mandato.

«¿Saben por qué estoy obteniendo ganancias? Porque la bolsa está subiendo, todo el mundo está obteniendo beneficios», argumentó Trump a periodistas mientras se preparaba para realizar su primer vuelo en un nuevo avión Air Force One, regalo de Catar.

Consultado por las críticas de quienes sostienen que usa su cargo para enriquecerse, el presidente multimillonario afirmó que sus ganancias se colocan en fideicomisos ciegos para garantizar que no pueda aprovecharse de su posición.

«Yo no me involucro en mis finanzas personales, tenemos fondos que gestionan mi dinero», dijo Trump. «He ganado mucho dinero antes de ser presidente, y ellos invierten mi dinero, y yo no hablo con ellos».

Trump insistió además que su riqueza se debe a su carrera anterior como desarrollador inmobiliario y hombre de negocios.

Pero las ganancias aludidas están relacionadas con proyectos de criptomonedas lanzados durante 2025, cuando regresó a la Casa Blanca.

«Todos estamos obteniendo beneficios. Yo obtengo beneficios porque tengo mucho dinero y mucho efectivo», se defendió.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo en un comunicado enviado a la AFP que «ni el presidente ni su familia han incurrido jamás en conflicto de intereses».

Según declaraciones financieras publicadas el martes por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, Trump recibió casi 550 millones de dólares por sus vínculos con la startup World Liberty Financial en 2025.

World Liberty Financial (WLF) fue cofundada en septiembre de 2024 por los hijos de Trump y el hijo del enviado especial de Trump para Oriente Medio Steve Witkoff.

Los informes, de 927 páginas, también mencionan 635 millones de dólares en regalías recibidas bajo un acuerdo de licencia relacionado con la criptomoneda $TRUMP, lanzada horas antes de la investidura del presidente en enero de 2025.

La declaración financiera mostró que Trump también ganó millones con una serie de ventas de productos de merchandising con su marca, incluidos pegatinas para parachoques y biblias.

Los negocios del presidente en el ámbito de las criptomonedas son la principal razón de que su fortuna personal casi se haya triplicado, de 2.300 millones de dólares a 6.500 millones entre 2024 y 2026, según Forbes.

Durante su mandato, Trump ha puesto en marcha medidas para desregular el sector, e hizo que los precios de esos activos se disparen.

La Casa Blanca afirmó que él «ha convertido con orgullo a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas».

dk/bgs/mr/ad/cr/ad