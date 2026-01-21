Trump defiende la invitación a Putin para unirse a su «Consejo de Paz»

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este miércoles la invitación cursada a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para unirse al llamado «Consejo de Paz» que promueve y que presentará oficialmente este jueves en el Foro de Davos (Suiza).

«Queremos a todo el mundo. Queremos a todas las naciones. Queremos a todas las naciones en las que la gente tiene el control, la gente tiene el poder, para que nunca tengamos ningún problema», dijo en declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos. EFE

