Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

1 minuto

Nueva York, 13 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este lunes a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza.

«No me refiero a un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza», declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio.

En ese sentido, el mandatario dijo que «a mucha gente» le gusta la solución de un solo Estado, mientras que a otros les gustan las soluciones de dos Estados.

«Habrá que ver. No he comentado nada al respecto», añadió.

No obstante, el mes pasado, durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense se refirió al impulso de la solución de dos Estados como una «recompensa» para Hamás.

La Casa Blanca publicó este lunes la declaración firmada por los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- sobre el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, donde las cuatro naciones se comprometen a implementar el pacto para asegurar la estabilidad en la región tanto para palestinos como para israelíes. EFE

syr/jrh