Trump defiende sus aranceles y asegura que EE.UU. «mantiene el mundo entero a flote»

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que las importaciones de Estados Unidos y su aporte a la economía mundial «mantiene a todo el mundo a flote» y defendió sus aranceles como herramienta para equilibrar ese supuesto aporte esencial de Estados Unidos al crecimiento económico de otros países.

«No me quieren mirar a los ojos, pero se están aprovechando de Estados Unidos y he sido justo, les impuse aranceles y no pasó nada, pero me he dado cuenta de que sin nosotros Suiza no existiría y ninguno de los países que están representados aquí», dijo Trump en la audiencia de mandatarios y empresarios reunidos en el ‘resort’ alpino suizo. EFE

