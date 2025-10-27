Trump deja en manos de Kim Jong-un un posible encuentro esta misma semana

Tokio, 27 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que le encantaría reunirse de nuevo con el líder norcoreano, Kim Jong-un, aprovechando esta misma semana una visita a Corea del Sur, y aseguró que la decisión está en manos de éste.

«Me encantaría reunirme con él, si él quiere que nos reunamos», dijo Trump en declaraciones abordo del Air Force One, según un audio publicado por la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense tiene previsto llegar a Japón en las próximas horas en visita oficial y desplazarse el miércoles a Corea del Sur con motivo de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump tiene previsto reunirse en Corea del Sur con sus homólogos surcoreanos y chino, entre otros dignatarios presentes en la APEC, y en cuyos márgenes se viene especulando con un careo entre Trump y Kim. EFE

