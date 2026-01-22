Trump demanda a JPMorgan por 5.000 millones de dólares por excluirlo del banco

1 minuto

Miami, 22 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó este jueves por 5.000 millones de dólares al mayor banco del país, JPMorgan Chase, al acusarlo de «excluirlo de sus servicios bancarios» tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según confirmó la firma a EFE.

«Aunque lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, creemos que la demanda no tiene mérito. Respetamos el derecho del presidente Trump a demandarnos y nuestro derecho a defendernos, para eso están los tribunales», indicó una portavoz del grupo bancario.

El banco confirmó así informaciones sobre la presentación de la demanda hoy por parte de un abogado de Trump, Alejandro Brito, en un tribunal estatal de Miami en nombre del mandatario y de algunas de sus compañías. EFE

ppc/hbc/rcf