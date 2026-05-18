Trump denuncia nuevas irregularidades electorales, ahora en Maryland, sin aportar pruebas

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Washington, 18 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este lunes, sin aportar pruebas, al estado de Maryland de haber permitido irregularidades en las presidenciales de 2024 y anunció que solicitaría abrir una investigación de manera inmediata.

«Estoy seguro de que esto ha estado ocurriendo desde hace años. Voy a solicitar al Fiscal General de los Estados Unidos, así como al Departamento de Justicia, que inicien una investigación inmediata sobre esta situación», escribió el mandatario en su red Truth Social.

El jefe de Estado añadió que «esto fue obra del corrupto gobernador del estado, (el demócrata) Wes Moore. Él permitió que esto sucediera para asegurarse de que ganen los demócratas».

La candidata demócrata en 2024, Kamala Harris, se impuso en Maryland con el 62 % de los votos, frente al 37 % cosechado por Trump.

Esta no es la primera vez que Trump intenta interferir en procesos electorales y utiliza su poder como presidente de Estados Unidos para abrir investigaciones sobre trámites o resultados de las urnas.

El mensaje del mandatario llega después de que el Comité Nacional Republicano presentara hoy una denuncia en la que pide que se revise a nivel federal el censo electoral del estado.

La demanda se produjo a raíz de que algunos de los 400.000 votantes de las primarias que se celebrarán en junio, de cara a las elecciones de medio mandatario en noviembre, recibieran este fin de semana papeletas de un partido diferente al que habían solicitado.

Trump se ha referido a «irregularidades» relacionadas con los procesos de votación, desde la noche electoral de las presidenciales de noviembre de 2020, cuando alegó un fraude masivo, sin aportar pruebas contrastadas hasta hoy.

En la madrugada de aquel 4 de noviembre, desde la Casa Blanca, el republicano se declaró ganador antes de que terminara el escrutinio, denunció fraude y anunció que recurriría al Tribunal Supremo para «garantizar la integridad» de las elecciones.

Aunque ha seguido insistiendo en su teoría del fraude electoral, Trump perdió los recursos judiciales y quedó más que acreditada la victoria en las urnas de Joe Biden en 2020. EFE

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