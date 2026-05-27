Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz

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Washington, 27 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles la posibilidad de cerrar un acuerdo de paz con Irán que permita a la República Islámica tener ningún tipo de control sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.

«Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar», declaró durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca. EFE

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