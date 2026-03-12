Trump desea suerte a Petro antes de su reunión con Delcy Rodríguez en la frontera

2 minutos

Bogotá, 12 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó este jueves suerte a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la reunión que mantendrá el viernes con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una llamada telefónica entre ambos mandatarios.

Según informó la Presidencia colombiana, en la llamada Petro y Trump abordaron temas energéticos e hidrocarburos, así como asuntos de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Durante la llamada, que duró cerca de media hora, también conversaron sobre la reactivación económica en zonas fronterizas, y Trump expresó que Petro «siempre será bienvenido a los Estados Unidos».

El miércoles, Petro aseguró que Colombia, junto con Brasil y México, no fue invitada a la reunión del llamado Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Estados Unidos con Gobiernos latinoamericanos para combatir el narcotráfico.

El mandatario colombiano atribuyó ayer la situación a un «teléfono roto» y no a una decisión directa de Trump, quien en la llamada de hoy se disculpó por un posible error en la invitación a la reunión celebrada en Miami el pasado fin de semana.

Pese a las tensiones, la relación entre ambos mandatarios ha intentado recomponerse en los últimos meses. El pasado 3 de febrero Petro y Trump se reunieron en la Casa Blanca tras varios desencuentros por temas como narcotráfico, migración y la política hacia Venezuela.

Al finalizar la conversación, Trump le expresó su apoyo a Petro de cara al encuentro que el mandatario colombiano sostendrá con Delcy Rodríguez en un puente fronterizo entre ambos países, donde discutirán asuntos económicos, energéticos y de seguridad. EFE

