Trump despide a una gobernadora de la Reserva Federal señalada por fraude hipotecario
Nueva York, 25 ago (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, despidió este lunes a Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal a la que el Gobierno ha decidido investigar por un posible fraude hipotecario, según una carta que este publicó en su red social Truth Social.
En la carta dirigida a Cook, que lleva el membrete de la Casa Blanca, el presidente invoca el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 y declara: «(…) Está usted eliminada de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato». EFE
