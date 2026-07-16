Trump destituye al nuevo fiscal federal de Seattle una hora después de su nombramiento

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Washington, 16 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó este miércoles al nuevo fiscal federal de Seattle Roger Rogoff, apenas una hora después de que los jueces federales de la zona lo nombraran por unanimidad.

El fiscal general interino Todd Blanche anunció el despido de Rogoff en un mensaje en su cuenta de X al acusar a los jueces de no haber consultado con la Administración.

«Los jueces de los tribunales de distrito pueden nombrar a un Fiscal Federal interino, y el presidente puede destituirlo. Los jueces del Distrito Oeste de Washington (WDWA) prescindieron del tradicional proceso de consulta con la Administración», escribió en la red social.

Rogoff, que recibió un correo electrónico informándole de que había sido destituido de su cargo, está consultando con abogados las posibilidades de demandar a la Administración.

La senadora demócrata por Washington Patty Murray mostró su rechazo a la destitución y aseguró que Rogoff «está sumamente cualificado; a lo largo de su carrera ha demostrado un compromiso excepcional con el servicio público y fue nombrado legalmente por los jueces federales del Distrito Oeste de Washington».

«Esta Administración no quiere cumplir con los procesos correctos; simplemente quiere colocar a sus allegados para llevar a cabo una agenda política corrupta», denunció Murray en un comunicado.

La destitución de Rogoff marca un nuevo punto de tensión en las relaciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo en Estados Unidos. EFE

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