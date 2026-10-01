Trump detalla hasta 200.000 millones en inversiones surcoreanas en EEUU

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El presidente Donald Trump detalló el miércoles el destino de hasta 200.000 millones de dólares de inversiones surcoreanas en Estados Unidos, incluido un megaproyecto gasífero en Alaska, del que Seúl aseguró que no ha tomado una decisión.

Corea del Sur había aceptado invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos y aumentar sus compras de energía estadounidense como parte de un acuerdo comercial de julio de 2025 con Trump, que establecía aranceles del 15% sobre los productos importados desde el país asiático.

Además del proyecto de gas natural licuado en Alaska y un oleoducto, el gobierno estadounidense anunció una iniciativa gasífera de 22.300 millones de dólares en Texas que contaría con el respaldo de Corea del Sur.

«Estados Unidos y Corea han acordado comenzar a trabajar juntos en el PROYECTO DE GNL DE ALASKA de 50.000 millones de dólares», escribió Trump en su red Truth Social.

Seúl confirmó este jueves que ambas partes tenían la intención de «llevar adelante» la planta de energía a base de gas natural en Texas, que estará dedicada a «suministrar energía a centros de datos ubicados en el mismo lugar».

Sin embargo, señaló que el proyecto de GNL de Alaska «se considerará con la condición de que sea comercialmente viable y esté sujeto a los procedimientos legales nacionales pertinentes».

«No se ha tomado ninguna decisión con respecto a si se invertirá en el proyecto ni al alcance de una posible inversión», indicó el Ministerio de Comercio de Corea del Sur en un comunicado.

El presidente Lee Jae Myung también dijo el jueves que Seúl comenzaría a trabajar en el proyecto con la «condición de que 1) se confirme su viabilidad comercial y 2) cumpla con los procedimientos legales de Corea del Sur».

Lee dijo el mes pasado que las negociaciones sobre los proyectos habían sido «muy complejas y difíciles», y agregó que había encontrado algunas condiciones «difíciles de aceptar», sin dar más detalles.

Más allá de las infraestructuras en Alaska y Texas, Trump dijo que los dos países estaban «avanzando» en un programa de energía nuclear de 120.000 millones de dólares para construir ocho reactores a gran escala en Estados Unidos.

El proyecto de Alaska, liderado por el desarrollador Glenfarne Group, con sede en Nueva York y Houston, prevé un gasoducto de 1.300 kilómetros que transporte gas de la vertiente norte hasta una planta de licuefacción cerca de Anchorage para su exportación a Asia.

Pero este ambicioso proyecto ha suscitado críticas, en particular de defensores de la biodiversidad, así como incertidumbres sobre su ejecución debido a problemas de costos y viabilidad económica que han obstaculizado su avance.

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