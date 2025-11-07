Trump dice a líderes europeos que «pueden aprender» de Orbán cómo manejar la inmigración

1 minuto

Washington, 7 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que los líderes europeos deberían «respetar» al mandatario húngaro, Víktor Orbán, del que «pueden aprender» a aplicar una «postura firme» contra la inmigración, e insistió en que Europa debe detener y revertir lo que él considera como llegada masiva de migrantes.

«Les dije que debían respetar a este hombre. También pueden aprender de Víctor. Víctor ha mantenido una postura muy firme, sobre todo en lo que respecta a la inmigración, la inmigración ilegal», aseguró Trump durante un encuentro en la Casa Blanca con el ultraconservador Orbán, al que elogió por su «excelente gestión». EFE

us/rcf

(foto) (vídeo)