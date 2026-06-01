Trump dice a Netanyahu que está «jodidamente loco» por su ataque al Líbano, según Axios

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Washington, 1 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría arremetido este lunes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está «jodidamente loco», durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra el Líbano, de acuerdo con el medio estadounidense Axios.

El reproche de Trump contra Netanyahu habría ocurrido durante una llamada telefónica este lunes, en las que el mandatario utilizó expresiones vulgares para manifestar su descontento, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato por el diario digital.

La expresión utilizada por el republicano habría sido «estás jodidamente loco», luego de que Netanyahu advirtiera que su postura no ha cambiado y que atacará «objetivos» terroristas» en Beirut si la milicia chií Hizbulá no frena sus ataques contra Israel.

Netanyahu ordenó este lunes intensificar la ofensiva en el Líbano con ataques en suburbios de Beirut, una escalada que viola el alto el fuego vigente y que ponía en riesgo las conversaciones de paz que Israel y el Líbano tienen previsto llevar a cabo el martes en Washington, en las que no participa Hizbulá.

Además, Irán anunció que pausaba las negociaciones de paz que lleva a cabo con la Administración de Trump en represalia por los ataques israelíes en territorio libanés.

Tras la llamada con Netanyahu y después de mantener inusuales contactos con Hizbulá, Trump anunció que tanto Israel como el grupo chií se comprometieron a frenar sus ataques.

El Gobierno libanés confirmó que Hizbulá ha aceptado cesar sus ataques, pero Netanyahu advirtió en redes sociales que Israel reanudará la ofensiva en Beirut si recibe algún ataque del grupo chií. EFE

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