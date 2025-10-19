Trump dice a Zelenski que si no acepta las condiciones de Putin será destruido, según FT

2 minutos

Londres, 19 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra, según informó este domingo el diario Financial Times (FT).

Trump lanzó esa advertencia durante el encuentro que mantuvo con Zelenski el pasado viernes en la Casa Blanca para pedir más armamento, en concreto misiles Tomahawk, en una reunión que este medio calificó de «volátil».

El FT, que cita fuentes conocedoras de los detalles, aseguró hoy que ambos líderes llegaron a enzarzarse en un «intercambio de gritos» y que el mandatario republicano estuvo «maldiciendo constantemente».

Asimismo, las fuentes sostienen que Trump apartó con malos modos mapas del frente de guerra ucraniano, instó a Zelenski a que entregue toda la región del Donbás al presidente ruso, Vladímir Putin, y le habló de los argumentos presentados por el líder del Kremlin en una conversación telefónica del día anterior.

Tras la reunión del viernes, el presidente ucraniano declaró a los medios que tanto él como Trump coincidían en la necesidad de «disminuir tensiones» con Rusia, aunque no descartaron tampoco posibles ataques.

Zelenski explicó que dialogaron sobre temas clave como «posiciones en el campo de batalla, capacidades de largo alcance y defensa aérea», así como de «perspectivas diplomáticas».

También respaldó en Washington la postura de Trump respecto a la cuestión del armamento, si bien no descartó que sigan esperando la posibilidad de contar con los Tomahawk.

A puerta cerrada, según Financial Times, el presidente estadounidense le dijo a Zelenski que estaba perdiendo la guerra y que «llegaba a un acuerdo o se exponía a la destrucción».

«Si (Putin) quiere, te destruirá», señaló al diario británico una fuente europea.

Otras tres fuentes europeas con información sobre la reunión confirmaron que Trump pasó gran parte del encuentro «sermoneando» a Zelenski, «repitiendo los argumentos de Putin sobre el conflicto e instándolo a aceptar la propuesta rusa».

Zelenski expresó después su decepción y consideró que los líderes europeos no son «optimistas, sino pragmático a la hora de programar los siguientes pasos», agregó el FT. EFE

