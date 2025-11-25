Trump dice al Líbano que está ante «encrucijada histórica» en medio de esfuerzos de paz

2 minutos

Beirut, 25 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el Líbano se encuentra ante una «encrucijada histórica» en un mensaje a su homólogo, Joseph Aoun, informó la Presidencia libanesa, en medio de los esfuerzos para propiciar el inicio de negociaciones con Israel.

Según un comunicado del órgano presidencial libanés, Trump envió un mensaje a Aoun con motivo del Día de la Independencia del Líbano, en el que consideró que el país mediterráneo tiene en estos momentos la oportunidad de tomar el camino hacia una mayor estabilidad y prosperidad económica.

El mandatario estadounidense también expresó su interés en ahondar la colaboración entre ambos países y aplaudió las «valientes decisiones» tomadas por el Gobierno libanés, apunta la nota.

Este verano, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército la elaboración de un plan para desarmar al grupo chií Hizbulá, una medida propiciada por Washington, mediador en el acuerdo de alto el fuego alcanzado hace un año por el Líbano e Israel.

El mensaje de Trump llega después de que el jefe de Estado libanés expresara en las últimas semanas su disposición para entrar en negociaciones con Israel, con la intención de buscar una salida a los ataques israelíes que aún se producen con frecuencia pese al cese de hostilidades.

Además, pretendería lograr el repliegue de las fuerzas israelíes que aún ocupan varios puntos del sur del Líbano desde la invasión terrestre lanzada en el marco del último conflicto.

Por su parte, el Estado judío, que aún no ha contestado al ofrecimiento, busca acelerar el desarme de Hizbulá.

En este contexto, llegó este martes a Beirut el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelaty, que está previsto mantenga durante su visita una serie de reuniones con altos cargo libaneses, supuestamente también para tratar de mediar una solución al actual statu quo con Israel. EFE

njd/av