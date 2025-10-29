Trump dice antes de ver a Lee que llegará a un acuerdo «muy pronto» con Corea del Sur

Gyeongju (Corea del Sur), 29 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que llegará a un acuerdo comercial «muy pronto, en unos momentos», con Corea del Sur, poco antes de reunirse con el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung.

«Nuestro acuerdo con Corea del Sur se cerrará muy pronto, en unos momentos o muy poco después», dijo el mandatario estadounidense en un almuerzo de directores ejecutivos de empresas del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

Trump defendió el posible acuerdo con Seúl, así como otros finalizados durante su gira asiática con Malasia, Camboya y Japón, como «victorias increíbles».

El magnate neoyorquino se reunirá este miércoles con Lee, un encuentro que se espera esté centrado en un acuerdo comercial bilateral anunciado por EE.UU. en julio, pero cuyos términos han generado discrepancias.

En particular, ambos países mantienen posturas dispares en torno al destino de la inversión de 350.000 millones de dólares que Seúl se comprometió a realizar en EE.UU. para fijar los denominados aranceles recíprocos de Washington en el 15 %.

El jefe del Gabinete presidencial surcoreano para asuntos políticos, Kim Yong-beom, admitió la semana pasada que ambos países siguen además divididos sobre los puntos clave, ya que Seúl cree que la proporción de la inversión en efectivo que exige EE.UU. debería ser menor.

Por su parte, el presidente surcoreano defendió el rol de APEC ante «el proteccionismo y las políticas centradas en los intereses nacionales», antes de reunirse con su homólogo estadounidense. EFE

