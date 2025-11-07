Trump dice estar «abierto» a considerar el levantamiento de las sanciones a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que, a pedido de Teherán, está «abierto» a considerar el retiro de las sanciones contra Irán.

«Irán ha estado preguntando si las sanciones pueden levantarse. Irán tiene sanciones muy severas de Estados Unidos», dijo Trump en una cena con líderes de Asia Central.

«Estoy abierto a escucharlo, y veremos qué sucede, pero estaría abierto a considerarlo», añadió.

Países occidentales, incluyendo Estados Unidos, han acusado a Teherán de buscar dotarse de armas nucleares, mientras que Irán lo niega y habla de un programa nuclear civil.

Por años, Teherán ha estado tambaleándose bajo sanciones internacionales, en especial tras el retiro de Estados Unidos, en 2018, de un acuerdo nuclear internacional.

A mediados de junio, Israel lanzó un bombardeo sin precedentes contra Irán, desencadenando una guerra que llevó a una intervención estadounidense con ataques a instalaciones nucleares iraníes.

La guerra de 12 días con Israel descarriló los diálogos sobre el programa nuclear que habían iniciado entre Teherán y Washington en abril.

Trump dijo que Irán había sido una vez el «matón de Oriente Medio», pero que ya no tenía la «posibilidad de (tener) armas nucleares».

Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones militares y económicas a la república islámica desde 1979, entre ellas un embargo que prohíbe casi cualquier intercambio comercial con Teherán.

