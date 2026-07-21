Trump dice estar dispuesto a dialogar con Hizbulá si el Líbano se lo pide

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Washington, 21 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes estar dispuesto a dialogar con el grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, si el presidente libanés, Joseph Aoun, se lo pidiera.

«Si el presidente dice que quiere que hable con Hizbulá, yo lo haré», declaró el mandatario a la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con Aoun.

El mandatario señaló que «habla con todo el mundo», incluso con personas con las que «muchos creen que no debería hablar, y las cosas salen bien».

Trump recibió al presidente libanés en la Casa Blanca para dar un impulso a las negociaciones entre el Líbano e Israel, países vecinos sin relaciones diplomáticas, con el objetivo de cerrar un acuerdo de paz que permita la retirada de las tropas israelíes del sur libanés.

Ambos países firmaron el pasado 26 de junio en Washington el llamado Marco Trilateral, un acuerdo patrocinado por Estados Unidos para implementar una serie de áreas en las que comenzará la retirada paulatina de las fuerzas israelíes que deben ceder el control al Ejército libanés, las denominadas «zonas piloto».

A pesar de la tregua pactada en dicho acuerdo, Israel mantiene los ataques en el Líbano para combatir lo que considera la amenaza de Hizbulá, grupo que se opone a las negociaciones.

En la reunión, Aoun agradeció a Trump por su logro «histórico» en la mediación del acuerdo trilateral que, dijo, tiene como último objetivo detener para siempre «la hostilidad entre el Líbano e Israel».

El mandatario aseguró ante Trump que el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, líder de un partido chií cercano a Hizbulá, apoya los esfuerzos de paz y «desea que termine la guerra» EFE

er/lss

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