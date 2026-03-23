Trump dice negociar el fin de la guerra con un alto cargo iraní

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El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este lunes que negocia el fin de la guerra con un «líder» iraní que no es el guía supremo Mojtaba Jamenei, pero la cancillería de Teherán desmiente un diálogo con Washington.

El republicano sorprendió a propios y extraños con un cambio de tono en el 24º día de la guerra en Oriente Medio.

En su red Truth Social pospuso «cinco días» llevar a cabo ataques a centrales eléctricas o infraestructuras energéticas con los que había amenazado a Irán si no se reabría el estrecho de Ormuz antes de este lunes por la noche.

Más tarde declaró a periodistas que Estados Unidos e Irán encontraron «puntos de acuerdo importantes» durante las negociaciones llevadas a cabo, según él, con un alto cargo del país.

«Estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder» del país, dijo Trump. No se trata de Mojtaba Jamenei, quien según él está «indisponible».

«Negociamos con personas que considero muy razonables, muy sólidas (…) Son muy respetadas y tal vez uno de ellos sea el que estamos buscando», dijo sin dar nombres.

– «Cambio de régimen» –

Donald Trump aseguró que un «cambio de régimen» está en marcha en Irán, donde dice buscar una relación parecida a la que estableció con los nuevos dirigentes venezolanos tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

«Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo, y la relación con la presidenta» interina, Delcy Rodríguez. «Quizás encontraremos alguien así en Irán», dijo Trump.

Citada por la agencia oficial Irna, la cancillería iraní «negó que se hubieran producido negociaciones o conversaciones con Estados Unidos durante los últimos 24 días».

Un alto cargo israelí declaró a la plataforma Axios que los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, habían hablado con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Pero él lo negó categóricamente.

«No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos y se están utilizando noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel», declaró en X.

Trump explicó a los periodistas sus exigencias: «No queremos enriquecimiento (de uranio por parte de Irán), pero también queremos el uranio enriquecido» que Irán tiene escondido.

Si el diálogo fracasa «simplemente seguiremos bombardeando alegremente», amenazó.

Los anuncios de Trump inyectaron optimismo en los mercados.

Después de días de subida, los precios del petróleo cayeron bruscamente, aunque el barril de Brent se cotiza en torno a los 100 dólares.

– Infraestructuras amenazadas-

En más de tres semanas de guerra en Oriente Medio, ni Estados Unidos ni Irán habían mencionado públicamente negociaciones.

El sábado, Trump dio un plazo de 48 horas a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz o, en caso contrario, amenazaba con «aniquilar» la red eléctrica iraní, compuesta por más de 90 centrales, algunas de ellas en el Golfo.

Desde el inicio de la guerra, Irán bloquea de facto esta vía clave para el suministro mundial de hidrocarburos en represalia por los ataques israelo-estadounidenses.

En respuesta al ultimátum, Irán había amenazado con cerrar completamente el estrecho, minar el Golfo y apuntar «todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos».

La prensa iraní publicó listas de objetivos potenciales en Oriente Medio.

El sitio Mizan Online, un órgano del poder judicial, difundió una infografía con las dos principales centrales eléctricas de Israel, Orot Rabin y Rutenberg.

Otra, publicada por la agencia Mehr y titulada «¡Digan adiós a la electricidad!», presentaba objetivos en Arabia Saudita y en las monarquías del Golfo.

– ¿Crisis energética? –

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, estimó que el mundo ha «perdido 11 millones de barriles por día, es decir, más que las dos crisis petroleras importantes juntas» de los años 1970.

El tránsito de mercancías por el estrecho de Ormuz ha caído un 95% desde el inicio de la guerra, según la empresa de análisis Kpler.

Solo un pequeño número de cargueros y petroleros han logrado cruzar esta vía, por donde antes pasaba el 20% de la producción mundial de hidrocarburos.

Además instalaciones energéticas de los países de la región están bajo el fuego de Irán.

Mientras Estados Unidos dice tantear una salida, Israel, su aliado, anunció el domingo que se prepara para «varias semanas más de combates contra Irán y el Hezbolá», un movimiento libanés proiraní.

El lunes el ejército israelí anunció llevar a cabo «una amplia ola de ataques» en Teherán, donde agencias iraníes informaron sobre explosiones en varios sectores.

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