Trump dice que «desescalará un poco» la situación en Minesota pero descarta destituciones

afp_tickers

4 minutos

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró dispuesto este martes a «desescalar un poco» la situación en Mineápolis, una ciudad conmocionada tras la muerte en menos de tres semanas de dos ciudadanos por disparos de agentes federales.

Trump, que calificó de «muy triste» la muerte del activista Alex Pretti, un enfermero de 37 años, descartó el cese de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, criticada por la oposición.

«Vamos a desescalar un poco», dijo Trump a Fox News después de enviar a su zar para temas migratorios, Tom Homan, a Mineápolis, donde se reunió con el alcalde, el demócrata Jacob Frey.

Noem «está haciendo un muy buen trabajo» y no será reemplazada, dijo Trump a periodistas.

La secretaria acusó de «terrorista» a Pretti, abatido a balazos por agentes de la Patrulla Fronteriza el pasado sábado.

Noem utilizó el mismo adjetivo para calificar a Renee Good, una madre de 37 años muerta el 7 de enero por disparos de un agente migratorio.

«Kristi Noem es una mentirosa compulsiva, abyecta y corrupta», afirmó Hakeem Jeffries, jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, en el canal MSNow.

La crisis ha dado alas a los demócratas y amenaza con trabar una de las principales políticas del segundo mandato presidencial de Trump: la lucha contra la inmigración.

El alcalde de Mineápolis reiteró al «zar» migratorio de Trump que su principal demanda es que el operativo contra la migración ilegal «acabe lo antes posible».

Frey añadió además que «Mineápolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración».

El DHS insiste en que sus agentes han sido desplegados en Mineápolis y en otras ciudades santuario para detener prioritariamente a los indocumentados que tienen cuentas pendientes por otros tipos de delitos.

Los activistas denuncian el clima de miedo en las calles y organizaciones de defensa de los migrantes aseguran que se han detenido a personas sin antecedentes.

Los jefes de las principales agencias de control migratorio del país acudirán al Senado para una audiencia pública el 12 de febrero.

– Un memorial –

En Mineápolis, bajo una temperatura glacial, el lugar donde murió Pretti el pasado sábado se ha convertido en un memorial improvisado, donde acuden los activistas a recogerse y a orar.

«Gracias por tu compasión y amor hacia todos a quienes cuidaste», se podía leer en una pancarta depositada en el lugar del incidente.

«Toda la comunidad está asqueada por todo esto» aseguró Stephen McLaughlin, un jubilado de 68 años.

Pretti llevaba un arma oculta y tenía licencia para ello.

«No puedes tener armas» en una manifestación, dijo Trump.

El ex presidente demócrata Joe Biden (2021-2025) criticó mediante un comunicado una violencia que «traiciona nuestros valores más fundamentales como estadounidenses».

Celebridades de Hollywood expresaron su repudio.

«La verdad es una línea divisoria entre un gobierno democrático y un régimen autoritario», escribió el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal en Instagram.

– Imágenes de cámaras portátiles –

La investigación en torno a ambos casos avanza y la cadena Fox citó a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional que aseguró que hay imágenes de cámaras portátiles de los agentes que intervinieron en el intento de detención de Pretti.

Los demócratas en el Congreso exigen que acabe con el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, y amenaza incluso con bloquear en el Senado votaciones presupuestarias inminentes.

Eso podría conducir a finales de semana a un nuevo cierre parcial del gobierno, como ya ocurrió a finales de 2025.

Un tribunal de apelaciones declinó el lunes volver a bloquear los operativos antimigratorios federales, como requería una moción de urgencia de activistas.

«Accedimos y vimos los mismos videos que vio el tribunal de distrito», explicaron los tres jueces del 8º distrito federal.

«Lo que muestran (las imágenes) son observadores y manifestantes en una amplia gama de conductas, algunas pacíficas pero muchas no. También muestran a agentes federales respondiendo de diversas maneras», añadieron.

Una demanda paralela, cursada por el fiscal general de Minesota, fue admitida por otra jueza federal.

bur-jz/dga