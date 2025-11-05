Trump dice que «Miami será un refugio» para «escapar del régimen comunista de Nueva York»

Miami (EE.UU-), 5 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Miami «será un refugio» para quienes «escapen del régimen comunista» en Nueva York tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde, además de acusar a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela.

«Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista», declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF).

Trump sostuvo que «Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York» con la elección de Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista e hizo historia al ser el primer musulmán y el más joven en ser elegido alcalde de la mayor ciudad del país. EFE

