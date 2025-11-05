Trump dice que «Miami será un refugio» para «escapar del régimen comunista de Nueva York»

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Miami «será un refugio» para quienes «escapen del régimen comunista» en Nueva York tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde, además de acusar a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela.

«Ahora los demócratas son tan extremistas, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista», declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF).

Trump sostuvo que «Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York» con la elección de Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista e hizo historia por ser el primer musulmán y la persona más joven en ser elegida alcalde de la mayor ciudad del país.

«He advertido durante muchos años de que nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en Cuba comunista y Venezuela socialista. ¿Ven lo que pasó en esos lugares? Durante generaciones, Miami ha sido un refugio para los que huyen de la tiranía comunista», expresó.

Este fue el primer gran evento público de Trump tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las elecciones a la gobernación en Nueva Jersey y Virginia, la alcaldía de Nueva York y la votación sobre la Proposición 50 en California para crear un mapa electoral que podría dar cinco escaños más al Partido Demócrata en la Cámara de Representantes.

Aunque por la mañana Trump reconoció que los republicanos han «aprendido mucho» tras esas victorias demócratas y atribuyó la derrota al cierre del Gobierno federal, convertido ya en el más largo de la historia del país, en Miami advirtió del «comunismo» que según él representan los demócratas.

La opción «es comunismo o sentido común»

El presidente también culpó del cierre de Gobierno, que comenzó el 1 de octubre, a los demócratas, quienes exigen prolongar los subsidios de seguros médicos y salud pública en el presupuesto, mientras los republicanos se niegan a negociar.

El mandatario acusó a la oposición de «exigir salud médica para los extranjeros ilegales», que según afirma «llegaron al país de prisiones e instituciones mentales», y para los » narcotraficantes».

«La izquierda radical, los demócratas, están causando que millones de estadounidenses que dependen de los cupones de comida estén sin beneficios. Están forzando que los empleados federales no tengan sus cheques y están dejando atascados a miles de viajeros en los aeropuertos», denunció.

Trump fue el orador destacado del primer día del ABF, que este miércoles y jueves reúne en Miami a líderes como el presidente argentino, Javier Milei, la opositora venezolana María Corina Machado y deportistas como Rafael Nadal o Lionel Messi. EFE

