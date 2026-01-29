Trump dice que «parece» que Hamás entregará las armas

afp_tickers

2 minutos

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que «parece» que el movimiento islamista palestino Hamás dejará las armas, uno de los pasos cruciales previstos en su plan para resolver el conflicto en Gaza.

«Muchas personas dicen que nunca se desarmarán. Parece que se van a desarmar», declaró Trump en una reunión de gabinete, después de que su enviado especial Steve Witkoff ofreciera una breve actualización sobre las negociaciones.

El presidente también elogió la cooperación con Hamás, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos, después de que las fuerzas israelíes recuperaran los restos del último rehén retenido en Gaza, Ran Gvili.

«Nos ayudaron con esos cuerpos, a recuperarlos, y esa familia está muy agradecida», dijo Trump.

Witkoff, sentado a un lado de la sala mientras los miembros del gabinete y los medios escuchaban, expresó gran confianza en que Hamás cumplirá lo acordado.

«Hemos sacado a los terroristas de allí y van a desmilitarizarse. Lo harán porque no tienen otra opción», dijo Witkoff. «Lo van a dejar. Van a entregar los AK-47», le dijo a Trump.

Hamás manifestó el miércoles estar dispuesto a una «transferencia completa del gobierno» de la Franja de Gaza lo más pronto posible.

Según el plan del presidente estadounidense para poner fin a la guerra de Gaza, un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) debe administrar provisionalmente el territorio palestino bajo la tutela de la «Junta de Paz», presidida por el propio Trump.

La segunda fase de la tregua, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, contempla el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí, que aún controla aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, y el establecimiento de un comité tecnocrático para la administración del territorio palestino.

k/acb/ad/nn