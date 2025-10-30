Trump dice que «trabajará» con China para acabar con la guerra de Ucrania y evita Taiwán

Busan (Corea del Sur), 30 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Washington y Pekín «trabajarán juntos» en poner fin a la guerra de Ucrania, después de mantener una reunión en Corea del Sur con el mandatario chino, Xi Jinping, en la que dijo que no hablaron de la situación en Taiwán.

«Ucrania fue un tema muy importante, hablamos de ello durante mucho tiempo. Ambos vamos a trabajar juntos», dijo Trump ya rumbo a Estados Unidos a bordo del Air Force One, el avión presidencial, tras reunirse durante menos de dos horas con Xi en Busan.

El republicano lamentó que Xi ha estado «comprando petróleo de Rusia desde hace mucho tiempo», pero aún así «nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos sobre Ucrania».

Xi afirmó, en unas declaraciones al comienzo de su reunión con Trump, que China ha estado «también ayudando a promover conversaciones de paz para resolver otras crisis», ante expectativas de que Trump le pidiera durante el encuentro que presione a su socio Moscú para acabar con el conflicto en Ucrania.

Aunque ambos líderes trataron «muchas cosas en detalle» tras una «reunión larga», según Trump, el mandatario estadounidense dijo que «nunca salió» el tema de Taiwán.

«No lo discutimos, de hecho», afirmó ya a bordo del avión presidencial.

El mandatario estadounidense había avisado, en declaraciones a la prensa previas al encuentro, que no abordaría la situación de Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde, porque «no hay mucho de lo que hablar».

El cara a cara de este jueves, el primero que mantienen desde que el republicano regresó al poder, tuvo lugar en la base aérea de Gimhae, en la ciudad surcoreana de Busan.

Tras el encuentro, que duró 1 hora y 40 minutos, según medios oficiales chinos, el mandatario chino salió del aeropuerto con destino a la ciudad surcoreana de Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras que Trump partió hacia Washington a bordo del Air Force One.

Esta fue la primera vez que se veían desde el G20 de Osaka (Japón) de 2019, durante el primer mandato de Trump, y estaba previsto que ambos abordaran una amplia agenda que incluía, además de los aranceles, el futuro de TikTok en EE.UU. y la situación de Taiwán, entre otros asuntos. EFE

