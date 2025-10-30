Trump dice que «ya no hay más restricciones» a las tierras raras tras reunión con Xi

Busan (Corea del Sur), 30 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que «ya no hay más restricciones a las tierras raras», cuyas exportaciones han sido limitadas por China en el marco de la guerra comercial, tras reunirse con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

«Todo el asunto de las tierras raras se ha solucionado (…) No hay más restricciones a las tierras raras», dijo Trump a bordo del Air Force One, el avión presidencial, tras una reunión de menos de dos horas con Xi en Busan (Corea del Sur).

La reunión entre Trump y Xi, la primera desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero, tuvo lugar después de una escalada de tensiones tras recientes restricciones chinas a la exportación de tierras raras, mineral clave en tecnología cuya producción y exportación China casi monopoliza.

En respuesta, el presidente estadounidense amenazó con imponer un gravamen adicional del 100 % a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

China, que todavía no se ha pronunciado sobre los comentarios de Trump después de la reunión con Xi, controla más del 70 % de la producción mundial y casi el 90 % del procesamiento de estos minerales, y ha impuesto controles a la exportación que han sido criticados por Washington y la Unión Europea.

Mientras Trump va de regreso a EE.UU. tras una gira asiática que comenzó el domingo en Malasia y que continuó en Japón y Corea del Sur -firmando acuerdos en el sector de tierras raras con varios países asiáticos-, Xi participará ahora en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju (Corea del Sur). EFE

