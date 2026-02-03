Trump dice que él y Petro se llevaron «muy bien» y que ambos hablaron sobre «sanciones»

Washington, 3 feb (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que durante su encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se llevaron «muy bien» y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones.

Aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico. EFE

