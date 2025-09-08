Trump dice que acuerdo en Gaza llegará «pronto» tras lanzar «última advertencia» a Hamás

Washington, 7 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo en la franja de Gaza e alto al fuego y liberación de rehenes llegará «pronto».

Así lo señaló el mandatario en declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el presidente, poco después de haber lanzado en la plataforma Truth Social una «última advertencia» a Hamás para liberar a los rehenes israelíes.

El republicano dijo en sus redes sociales haber advertido a Hamás sobre «las consecuencias de no aceptar» este acuerdo.

Y alertó de que esta es su «última advertencia» hacia el grupo militar, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países como Estados Unidos: «¡No habrá más!».

Los mensajes de Trump tiene lugar momentos después de conocerse que el enviado especial EE.UU. en Oriente Medio, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes de Gaza y sobre un alto el fuego a través de un activista por la paz israelí, según una exclusiva de Axios.

Desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado al menos a 64.368 gazatíes, según el recuento de las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista.

Además, 387 palestinos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, entre ellos 138 niños. EFE

