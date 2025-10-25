Trump dice que agricultura y Taiwán serán temas en la reunión con Xi en Corea del Sur

Washington, 24 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que su reunión la próxima semana con su homólogo chino, Xi Jinping, girará entorno a temas de agricultura y que posiblemente mencione Taiwán.

«Tenemos mucho que hablar con el presidente Xi, él tiene mucho que hablar con nosotros, creo que tendremos una buena reunión», declaró Trump a la prensa segundos antes de despegar rumbo a Malasia, su primera parada de la gira asiática que inicia el domingo.

El mandatario dijo que los temas relacionados a agricultura figuran como una prioridad de la agenda con el líder de Pekín, y que le «mencionará Taiwán», aunque aclaró que aún no planea viajar a la isla.

Trump ha recalcado desde hace semanas que busca que China compre soja estadounidense, luego de haber dejado de adquirir este suministro por primera vez en septiembre como no sucedía desde hace años. Además, el país asiático impuso aranceles adicionales sobre importaciones agrícolas de Estados Unidos, como respuesta a las medidas económicas adelantadas por el presidente estadounidense.

La reunión entre ambos mandatarios prevista la próxima semana en Corea del Sur, levanta expectativas porque sucederá pocos días antes de que los nuevos aranceles contra China, advertidos por Trump, tomen vigencia, así como las medidas de control aduanero que Xi anunció antes y que entrarán en vigor el próximo 1 de noviembre. EFE

