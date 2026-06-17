Trump dice que Brasil es un país «políticamente difícil» tras condena a hijo de Bolsonaro

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Brasil es un país «políticamente difícil», tras la condena del exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y afirmó que «juega bastante duro», aunque advirtió que «nadie juega más duro que Estados Unidos».

«Ha sido desagradable, han detenido a alguien que se presenta a unas elecciones (…). Estaba yendo bien en las encuestas y lo han detenido por hacer declaraciones en Texas», señaló en su rueda de prensa al término de la cumbre del G7 en Évian (Francia).

Trump posiblemente confundió a Eduardo Bolsonaro, que no se presenta a ninguna elección, con su hermano el senador Flavio Bolsonaro, quien sí es candidato a los comicios brasileños de octubre.

Ambos hermanos se reunieron el pasado mes con Trump en la Casa Blanca.

El martes el Tribunal Supremo brasileño condenó a Eduardo Bolsonaro, ausente en la audiencia y quien reside en Texas, a cuatro años y dos meses de cárcel por coacciones a la Justicia debido a sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones contra Brasil.

La condena implica de forma automática su inhabilitación política por ocho años, después de haber perdido su acta de diputado el pasado diciembre, por un exceso de faltas a las sesiones de la Cámara baja.

Su padre, líder de la extrema derecha brasileña, fue condenado el pasado septiembre a 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

abc/mgr