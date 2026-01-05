Trump dice que Cuba está «a punto de caer» sin petróleo venezolano

Washington, 4 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que Cuba está «a punto de caer» y apuntó que su economía está en la ruina y además ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano.

«Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano», aseguró el mandatario estadounidense.

«Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros», añadió.

En las declaraciones, realizadas desde el Air Force One, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación en Cuba similar a la que capturó ayer en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«No creo que necesitemos ninguna acción», aseguró Trump.

El presidente estadounidense aseguró hoy a su vez que «muchos cubanos» fallecieron ayer tratando de proteger a Maduro en Caracas.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó hoy mismo en una entrevista televisada dar una respuesta clara sobre la isla y se limitó a decir que «el Gobierno cubano es un gran problema».

«No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano», dijo a NBC News el político cubano estadounidense. EFE

