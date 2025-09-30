The Swiss voice in the world since 1935
Trump dice que desplegó submarinos nucleares frente a Rusia porque «nos amenazó un poco»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 30 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia porque «nos amenazó un poco recientemente».

El presidente, que hizo esta revelación ante una inusual congregación de generales en Quantico (Virginia), añadió que EE.UU. está «25 años por delante de Rusia y China» en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares.

«Recientemente nos sentimos un poco amenazados por Rusia, así que envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás creada», advirtió Trump, quien reconoció que aunque Moscú y Pekín están «aún por debajo en materia nuclear», su rápido avance actual puede lograr que en cinco años estén en igualdad de condiciones con EE.UU.

Trump agregó que movió «un submarino o dos» hacia «la costa de Rusia, solo por precaución».

Precisó que la nave submarina «solo está allí al acecho» y dijo estar «seguro de que habrá la necesidad de usarlo, aunque es increíble: es totalmente indetectable».

«Nosotros tenemos aparatos geniales que no permiten la detección, no permiten que nos detecte nadie, ni desde arriba ni desde abajo del agua. Estamos mucho más adelantados que todos los demás en eso y en otras cosas, gracias a la emocionante renovación del espíritu de nuestras propias fuerzas», agregó Trump ante cientos de generales y altos mandos llegados desde varias partes del mundo.

La inédita junta, convocada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se celebra en una base del Cuerpo de Infantería de Marina en Quantico (Virginia, a unos 60 kilómetros de Washington), en medio de una alarma generalizada ante la posibilidad de nuevas purgas en el Pentágono.

Hegseth anunció hoy en la reunión que impondrá directivas que buscarán restaurar el «más alto estándar masculino» en un Ejército con nuevos requerimientos físicos para evitar soldados «gordos» y «barbudos».

También pareció insinuar nuevos cambios en el liderazgo, al advertir que «durante demasiado tiempo se ha ascendido a demasiados líderes uniformados por razones equivocadas: por su raza, por cuotas de género y por supuestos logros históricos». EFE

ygg-jmr/pddp

