Trump dice que EE.UU estaba listo para una «segunda oleada» de ataques, pero no hizo falta

Washington, 3 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el Ejército de EE.UU. estaba preparado para realizar hoy una «segunda oleada» de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida «fue tan letal» que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. EFE

