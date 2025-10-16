Trump dice que EE.UU. «no aceptará» las tasas de la OMI a emisiones en el sector marítimo

1 minuto

Washington, 16 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que su país «no aceptará» bajo ninguna circunstancia el plan de la agencia de Naciones Unidas encargada de transporte marítimo para descarbonizar el sector, al que ha calificado de «impuesto global al carbono».

«Me indigna que la Organización Marítima Internacional pretenda aprobar esta semana en Londres un impuesto global al carbono. EE.UU. NO tolerará este nuevo impuesto verde y fraudulento al transporte marítimo y no se adherirá a él de ninguna manera», ha escrito en su red Truth Social. EFE

