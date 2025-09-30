Trump dice que EE.UU. monitoreará «muy seriamente» a narcos venezolanos en tierra

Washington, 30 sep (EFE).- El presidente de EE.UU. Donald Trump, dijo este martes que después de atacar a varias narcolanchas venezolanas en el Caribe, ahora su país monitoreará «muy seriamente» a las drogas que entran por tierra, en medio de la escalada de tensiones con Caracas, a la que acusa de liderar una red de narcotráfico.

«Veremos que pasa con Venezuela. (…) Golpeamos varios botes, y desde que hicimos eso no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía acuática, porque era letal. Y ahora vamos a mirar a los carteles. Vamos a mirar muy seriamente a los carteles que vienen por tierra», dijo Trump a la prensa de camino a una inusual reunión con cientos de generales. EFE

