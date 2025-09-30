The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump dice que EE.UU. monitoreará «muy seriamente» a narcos venezolanos en tierra

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 30 sep (EFE).- El presidente de EE.UU. Donald Trump, dijo este martes que después de atacar a varias narcolanchas venezolanas en el Caribe, ahora su país monitoreará «muy seriamente» a las drogas que entran por tierra, en medio de la escalada de tensiones con Caracas, a la que acusa de liderar una red de narcotráfico.

«Veremos que pasa con Venezuela. (…) Golpeamos varios botes, y desde que hicimos eso no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía acuática, porque era letal. Y ahora vamos a mirar a los cárteles. Vamos a mirar muy seriamente a los cárteles que vienen por tierra», dijo Trump a la prensa de camino a una inusual reunión con cientos de generales.

Las declaraciones del mandatario coinciden con reportes mediáticos sobre supuestos planes del Ejército estadounidense para atacar a narcotraficantes sobre territorio venezolano dentro de unas semanas, algo que complicaría una situación bilateral ya de por sí muy tensa ante el nutrido despliegue militar de Washington cerca de las costas venezolanas en el Caribe.

Aunque los ataques podrían suceder en pocas semanas, Trump aún no parece haber tomado ninguna decisión, informó la cadena NBC citando fuentes con conocimiento de los planes, que estarían enfocados en ofensivas con drones contra individuos concretos y laboratorios de drogas.

Washington acusa al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de integrar la cúpula del Cartel de los Soles, una organización de la que apenas existe documentación y que según la Casa Blanca envía cargamentos de droga a EE.UU.

La Administración republicana ha dicho que el contingente estadounidense en el sur del Caribe, compuesto por destructores, buques de transporte anfibio, un submarino de propulsión nuclear o aviones de combate, ha destruido ya cuatro narcolanchas en aguas internacionales que partieron supuestamente de Venezuela con drogas a bordo.

El presidente destacó hoy «Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y con otras cosas» e insistió en que han enviado «muchas drogas» por vía acuática, aunque tras la intervención de los militares estadounidenses «no hay botes, no hay barcos pesqueros, no hay nada».

Por su parte, Maduro niega categóricamente las acusaciones y ha firmado un decreto de conmoción externa ante las que denuncia como «amenazas» de EE.UU., que «se activaría de manera inmediata» en caso de «cualquier tipo de agresión» contra el país suramericano. EFE

ygg/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR