Trump dice que EE.UU. necesita Greonlandia por razones de «seguridad nacional»

Washington,22 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que necesitan Greonlandia por razones de «seguridad nacional» y agregó que Dinamarca no invierte en este territorio, luego de nombrar el domingo a un enviado especial para tratar los asuntos relacionados con esta isla.

«Lo necesitamos para la protección nacional. Necesitamos Groenlandia para la protección nacional», insistió Trump al ser consultado sobre sus últimas acciones con respecto a este territorio, que controla Copenhague. EFE

