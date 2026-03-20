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Trump dice que EE.UU. solo intervendrá en el estrecho de Ormuz si sus aliados se lo piden

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Washington, 20 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que solo intervendrá para garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz si los aliados se lo piden dado que, según aseguró, su país no utiliza esa vía.

Trump fijó esta nueva postura en una publicación en su red Truth Social después de que los miembros de la OTAN hayan descartado sumarse a una coalición militar liderada por Washington para desbloquear el estrecho, cerrado por Irán en represalia por la guerra. EFE

er/cpy

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