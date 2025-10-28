Trump dice que EE.UU. y Japón aumentarán su comercio con «un nuevo acuerdo, muy justo»

Tokio, 28 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que EE.UU. y Japón aumentarán su comercio con «un nuevo acuerdo, muy justo», bajo el liderazgo de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, durante un encuentro con ella en Tokio, el segundo destino de su gira asiática.

«Creo que vamos a lograr un comercio enorme juntos, más que nunca, solamente con firmar un nuevo acuerdo, un acuerdo muy justo», dijo el mandatario, según la retransmisión en directo del inicio de su encuentro.

Trump también destacó un reciente pedido de armamento por parte de Japón. «Saben que fabricamos el mejor equipo militar del mundo», dijo, y señaló. «Agradecemos ese pedido y el comercio». EFE

