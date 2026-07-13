Trump dice que EEUU se convertirá en el «guardián» de Ormuz y pide una «compensación»

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Washington, 13 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que su país se convertirá en el «guardián» del estrecho de Ormuz y aseguró que Washington debería ser compensado por proteger la estratégica vía de comercio, interrumpida por Irán en medio de la actual escalada en el conflicto.

«Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (…) Y deberíamos ser compensados por eso», afirmó Trump en una entrevista telefónica con la cadena Fox News. EFE

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