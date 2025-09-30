The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump dice que EEUU va a «vigilar» el narcotráfico terrestre tras cuatro ataques en el Caribe

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El presidente Donald Trump declaró este martes que Estados Unidos va a «vigilar» el paso de droga vía terrestre en América Latina, después de confirmar que hubo cuatro ataques contra lanchas presuntamente de narcotraficantes en el Caribe.

«Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas. Vamos a ver lo que pasa con Venezuela», declaró Trump a periodistas antes de dirigirse a una reunión inhabitual con toda la cúpula de las fuerzas armadas en las afueras de Washington.

«Ahora vamos a vigilar a los carteles», advirtió Trump. «Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra», añadió, sin dar más precisiones.

«Teníamos muchas drogas que entraban por el mar», explicó. Actualmente «ya no hay lanchas, no hay lanchas de pescadores, no hay nada», aseguró.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe han destruido cuatro lanchas que supuestamente transportaban drogas.

«Hemos destruido cuatro», declaró Trump luego ante los altos mandos militares.

Los dos primeros ataques se saldaron con 11 y tres muertos respectivamente, según las cifras del Pentágono.

Trump mencionó un «tercer ataque» días después, del cual, dijo, no habían imágenes. Posteriormente el Pentágono informó de otro ataque, con tres muertos.

Eso elevaría el saldo provisional a 17 muertos, todos ellos narcotraficantes, siempre según la versión estadounidense.

Esos ataques representan una seria escalada respecto a las tareas de decomiso de drogas y detenciones que acostumbraban a realizar barcos de la Guardia Costera estadounidense, con la colaboración de fuerzas de países de la región.

Estados Unidos ha desplegado ocho destructores, con miles de marines a bordo, así como una decena de cazas F-35 en Puerto Rico como parte de su operativo en el Caribe.

«Es fabuloso lo que puede hacer la fuerza», dijo Trump ante los militares.

Ese despliegue ha sido criticado por Caracas, que ha movilizado a su ejército y a milicias populares ante cualquier eventualidad.

jz/mar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR